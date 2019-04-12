Стало известно, как "Спартак" накажет Гулиева за инцидент с избиением американца

Московский "Спартак" определился с наказанием для полузащитника Аяза Гулиева, который накануне избил пешехода в центре Москвы.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", "красно-белые" решили оштрафовать футболиста на 5 миллионов рублей, а также отстранить его от тренировок с основной командой.

Теперь 22-летний хавбек будет заниматься с дублем, но при этом не сможет принимать участие в матчах.

Стоит отметить, что годовая зарплата Гулиева составляет примерно 72 миллиона рублей.

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