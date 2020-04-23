Стало известно, как УЕФА распределит еврокубковые места в лигах, не доигравших сезон

Исполнительный комитет УЕФА определился с распределением еврокубковых мест в лигах, которые не смогут доиграть сезон из-за пандемии коронавируса.

Принято решение, что участники Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут выбраны по спортивному принципу, то есть в зависимости от занимаемого в турнирной таблице места.

Таким образом, информация об отборе клубов в еврокубки по уже имеющимся коэффициентам не подтвердилась.

Заявление исполкома УЕФА означает, что организация готова признать результаты недоигранных чемпионатов по текущим результатам.

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