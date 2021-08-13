Стало известно, как в "Реале" отреагировали на уход Месси из "Барселоны"

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Стало известно, как в "Реале" отреагировали на уход Месси из "Барселоны"

Фото твиттер ПСЖ

В мадридском "Реале" спокойно восприняли новость о том, что нападающий Лионель Месси покинул "Барселону".

Как пишет The Athletic, для "сливочных" это не стало неожиданностью, учитывая финансовое положение каталонского клуба.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с 34-летним аргентинцем из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

В итоге Месси перешёл на правах свободного агента в ПСЖ, заключив соглашение по схеме "2+1".

Не пропустите: Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
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