Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Стала известна потенциальная выручка мадридского "Реала" за сезон 2021/22.

Как сообщает 2Playbook, доход королевского клуба в этом сезоне превысит 800 миллионов евро благодаря постепенному открытию стадиона "Сантьяго Бернабеу".

По информации источника, на такие цифры также повлияла прекрасная работа руководства испанского клуба.

Напомним, что в прошедших двух сезонах "Реал" был одним из немногих клубов, которые не фиксировали убытков.

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