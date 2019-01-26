Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

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Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Зарплата полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ будет составлять 5 миллионов евро в год.

Аргентинский игрок, выступавший за "Зенит" с 2017 года, уже прошел медицинское обследование для французского клуба, с которым подпишет контракт на четыре с половиной года.

По данным издания, Паредес заключит соглашение с французским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, плюс 5 млн. евро в качестве бонусов. 

24-летний Паредес перешёл в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы" за 23 миллиона евро.

В текущем сезоне он участвовал в 15 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. 

Читайте также: Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ | http://soccernews.ru

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