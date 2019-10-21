Стало известно, какие арбитры обслужат матчи "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы

УЕФА назначила судейские бригады на матчи "Краснодара" и ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Игру между армейцами и "Ференцварошем" обслужит чех Павел Орел. Помогать ему будут Петр Блажей и Иржи Кржиж. Резервный рефери - Ондржей Пеханец.

На поединке "быков" и "Трабзонспора" будет работать австриец Харальд Лехнер. Его ассистенты - Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбитш. Четвёртый арбитр - Юлиан Вайнбергер.

Напомним, что оба матча состоятся в четверг, 24 октября. ЦСКА начнёт в 19:55 по московскому времени, а "Краснодар" - в 22:00 мск.

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