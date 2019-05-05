Стало известно, какие четыре клуба Чемпионшипа поборются за выход в АПЛ

Сегодня, 5 мая, состоялся заключительный тур Чемпионшипа.

По итогам чемпионата, места с 3-го по 6-е ("Лидс", "Вест Бромвич", "Астон Вилла" и "Дерби Каунти") поборются за право выхода в АПЛ.

В полуфинальных матчах "Лидс" примет "Дерби Каунти", а "Вест Бромвич" сразится с "Астон Виллой". Победители пар сойдутся в финале и разыграют путевку в высшую лигу.

Напомним, что на прямую в АПЛ вышли "Норвич" (1-е место) и "Шеффилд Юнайтед" (2-е место).

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