Стало известно, какие четыре клуба Чемпионшипа поборются за выход в АПЛ

Теги лидс юнайтеддерби каунтивест бромвич альбионастон вилла

Стало известно, какие четыре клуба Чемпионшипа поборются за выход в АПЛ

Сегодня, 5 мая, состоялся заключительный тур Чемпионшипа.

По итогам чемпионата, места с 3-го по 6-е ("Лидс", "Вест Бромвич", "Астон Вилла" и "Дерби Каунти") поборются за право выхода в АПЛ.

В полуфинальных матчах "Лидс" примет "Дерби Каунти", а "Вест Бромвич" сразится с "Астон Виллой". Победители пар сойдутся в финале и разыграют путевку в высшую лигу.

Напомним, что на прямую в АПЛ вышли "Норвич" (1-е место) и "Шеффилд Юнайтед" (2-е место).

Читайте также: Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"? | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры

"Реал" - "Вильярреал": видеотрансляция матча Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов