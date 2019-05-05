Стало известно, какие четыре клуба Чемпионшипа поборются за выход в АПЛ
Сегодня, 5 мая, состоялся заключительный тур Чемпионшипа.
По итогам чемпионата, места с 3-го по 6-е ("Лидс", "Вест Бромвич", "Астон Вилла" и "Дерби Каунти") поборются за право выхода в АПЛ.
В полуфинальных матчах "Лидс" примет "Дерби Каунти", а "Вест Бромвич" сразится с "Астон Виллой". Победители пар сойдутся в финале и разыграют путевку в высшую лигу.
Напомним, что на прямую в АПЛ вышли "Норвич" (1-е место) и "Шеффилд Юнайтед" (2-е место).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14