Стало известно, какие детали контракта представители Месси обсуждают с ПСЖ

Теги псжлионель месси

Стало известно, какие детали контракта представители Месси обсуждают с ПСЖ Фото инстаграм Лионеля Месси

ПСЖ продолжает вести переговоры с экс-капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

По сведениям журналиста L’Équipe Флорана Торчута, представители аргентинца все еще занимаются изучением предложенного контракта.

Отмечается, что обсуждаются вопросы зарплаты и бонусов, а также распределения имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что при переходе в ПСЖ Месси получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро.

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