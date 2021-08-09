Стало известно, какие детали контракта представители Месси обсуждают с ПСЖ

Фото инстаграм Лионеля Месси

ПСЖ продолжает вести переговоры с экс-капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

По сведениям журналиста L’Équipe Флорана Торчута, представители аргентинца все еще занимаются изучением предложенного контракта.

Отмечается, что обсуждаются вопросы зарплаты и бонусов, а также распределения имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что при переходе в ПСЖ Месси получит подписной бонус в размере 40 миллионов евро.

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