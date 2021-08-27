Стало известно, какие игроки первыми прибыли в расположение сборной России

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Стало известно, какие игроки первыми прибыли в расположение сборной России

Фото твиттер сборной России

Пресс-служба сборной России сообщила о приезде двух футболистов в расположение национальной команды.

Первопроходцами стали вратарь "Спартака" Александр Максименко и правый защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Игроки сборной будут готовиться к ближайшим матчам квалификации ЧМ-2022 на базе в Новогорске.

Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.

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