Стало известно, какие игроки первыми прибыли в расположение сборной России
Пресс-служба сборной России сообщила о приезде двух футболистов в расположение национальной команды.
Первопроходцами стали вратарь "Спартака" Александр Максименко и правый защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Сборная начинает собираться в Новогорске – первыми приехали Марио и Макси pic.twitter.com/BS9KnqCdbp— Сборная России (@TeamRussia) August 27, 2021
Игроки сборной будут готовиться к ближайшим матчам квалификации ЧМ-2022 на базе в Новогорске.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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