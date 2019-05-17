Стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бердыева

Теги рубинкурбан бердыевфк сочидинамо москва

Стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бердыева

СМИ узнали, какие клубы проявляют интерес к главному тренеру "Рубина" Курбану Бердыеву.

Как сообщает российская пресса, предложение о сотрудничестве 66-летнему специалисту могут сделать "Сочи" и московское "Динамо".

Напомним, что Бердыев близок к уходу из "Рубина". Его преемником в казанском клубе может стать Роберт Евдокимов или Владимир Федотов.

Не пропустите: Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине". | http://soccernews.ru
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