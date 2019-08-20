Стало известно, какие условия контракта "Фиорентина" предложила Рибери

"Фиорентина" работает над подписанием вингера Франка Рибери.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "фиалки" предложили 36-летнему игроку соглашение на два года, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что Рибери согласен перейти в "Фиорентину", однако пока не улажены все детали. Например, Рибери настаивает, чтобы клуб взял на работу его физиотерапевта.

Читайте также: Стали известны требования Рибери к "Локомотиву" по личному контракту. | http://soccernews.ru