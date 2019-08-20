Стало известно, какие условия контракта "Фиорентина" предложила Рибери

Теги фиорентинафранк рибери

Стало известно, какие условия контракта "Фиорентина" предложила Рибери

"Фиорентина" работает над подписанием вингера Франка Рибери.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "фиалки" предложили 36-летнему игроку соглашение на два года, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что Рибери согласен перейти в "Фиорентину", однако пока не улажены все детали. Например, Рибери настаивает, чтобы клуб взял на работу его физиотерапевта.

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