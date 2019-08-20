Стало известно, какие условия контракта "Фиорентина" предложила Рибери
"Фиорентина" работает над подписанием вингера Франка Рибери.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "фиалки" предложили 36-летнему игроку соглашение на два года, по которому он будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.
Отмечается, что Рибери согласен перейти в "Фиорентину", однако пока не улажены все детали. Например, Рибери настаивает, чтобы клуб взял на работу его физиотерапевта.
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|Интер Милан
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|Милан
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|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
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|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17