Стало известно, какие условия контракта "Спартак" предлагает игроку "Наполи" Хюсаю
"Спартак" ведет переговоры по трансферу защитника "Наполи" Эльсеиду Хюсаю.
Как сообщает журналист Николо Скира, московский клуб предлагает игроку контракт до 2024 года, по которому он будет получать 2,7 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Соглашение Хюсая с "Наполи" истекает следующим летом. В составе неаполитанцев он провел 195 игр, в которых отметился одним голом и семью ассистами.
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