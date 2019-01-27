Стало известно, какие условия контракта "Тоттенхэм" предлагает Рабьо

Теги тоттенхэмадриан рабьопсжтрансферы

Стало известно, какие условия контракта "Тоттенхэм" предлагает Рабьо

"Тоттенхэм" ведет переговоры с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо.

Как сообщает Paris United, француз в случае перехода в "Тоттенхэм", получит подписной бонус в размере 5 миллионов евро и контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро за сезон.

Однако Рабьо пока не принял окончательное решение. Он полагает, что если переберется в АПЛ, то его новым клубом станет "Ливерпуль".

Напомним, что ПСЖ перевел Рабьо в дубль из-за отказа продлевать соглашение с клубом.

Читайте также: "Реалу" интересна трансферная цель "Барселоны". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

"Жирона" - "Барселона": видеотрансляция каталонского дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов