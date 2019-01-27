Стало известно, какие условия контракта "Тоттенхэм" предлагает Рабьо

"Тоттенхэм" ведет переговоры с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо.

Как сообщает Paris United, француз в случае перехода в "Тоттенхэм", получит подписной бонус в размере 5 миллионов евро и контракт с зарплатой в 7,5 миллиона евро за сезон.

Однако Рабьо пока не принял окончательное решение. Он полагает, что если переберется в АПЛ, то его новым клубом станет "Ливерпуль".

Напомним, что ПСЖ перевел Рабьо в дубль из-за отказа продлевать соглашение с клубом.

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