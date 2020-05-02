Стало известно, каких футболистов "Ювентус" готов использовать в сделке по Погба

"Ювентус" не оставляет надежд на возвращение Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

По сведениям журналиста Николо Скиры, трансфер француза в приоритете у "старой синьоры" на предстоящее лето.

Отмечается, что "Ювентус" пытается договориться о том, чтобы в сделку был включен Аарон Рэмзи или Дуглас Коста.

Погба из-за травмы пропустил большую часть сезона. На его счету две голевые передачи в 8 играх.

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