Стало известно, каких футболистов "Ювентус" готов использовать в сделке по Погба
"Ювентус" не оставляет надежд на возвращение Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".
По сведениям журналиста Николо Скиры, трансфер француза в приоритете у "старой синьоры" на предстоящее лето.
Отмечается, что "Ювентус" пытается договориться о том, чтобы в сделку был включен Аарон Рэмзи или Дуглас Коста.
Погба из-за травмы пропустил большую часть сезона. На его счету две голевые передачи в 8 играх.
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|25
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|4
|Аталанта
|25
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|Рома
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|Наполи
|26
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|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
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|СПАЛ
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|20
|Брешия
|26
|16