Стало известно, каким матчем возобновится сезон в Примере

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Стало известно, каким матчем возобновится сезон в Примере

СМИ узнали точную дату возобновления розыгрыша чемпионата Испании и каким будет первый матч после вынужденной паузы.

По информации El Partizado de Cope, рестарт Примеры запланирован на пятницу, 12 июня.

В этот день зрители смогут насладиться андалусийским дерби - "Бетис" примет "Севилью".

Ожидается, что клубам официально объявят об этом 28 мая.

Напомним, что Примера была приостановлена в середине марта из-за пандемии коронавируса. В первенстве сыграно 27 из 38 туров.

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