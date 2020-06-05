Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом

Теги рплуфашамиль газизовкоронавирусрфс

Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом

Российский футбольный союз дал понять, что большое количество инфицированных COVID-19 среди игроков будет дорого стоить клубам.

"Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС – ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение", - сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Напомним, что рестарт российской Премьер-лиги запланирован на 19 июня. Командам осталось провести по 8 матчей.

В РФ коронавирусом заразились почти 450 тысяч человек. Это третий результат в мире после США и Бразилии.

Не пропустите: Матчи РПЛ можно проводить без зрителей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Снейдер: "Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел"

Снейдер: "Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов