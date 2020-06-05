Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом

Российский футбольный союз дал понять, что большое количество инфицированных COVID-19 среди игроков будет дорого стоить клубам.

"Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС – ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение", - сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Напомним, что рестарт российской Премьер-лиги запланирован на 19 июня. Командам осталось провести по 8 матчей.

В РФ коронавирусом заразились почти 450 тысяч человек. Это третий результат в мире после США и Бразилии.

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