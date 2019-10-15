Стало известно, какое наказание грозит сборной Болгарии

Болгарская федерация футбола будет наказана за поведение фанатов на игре отбора Евро-2020 против Англии (0:6).

Как сообщает Sport.es, 14-я статья дисциплинарного кодекса предусатривает наказание путем проведения одного матча без зрителей, а также наложение штрафа в размере 50 тысяч евро.

Однако отмечается, что это уже третий подобный случай у болгарских фанатов, поэтому сборную Болгарии могут лишить очков и исключить из отборочного раунда.

Напомним, что в группе А Болгария занимает последнее место.

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