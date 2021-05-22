Стало известно, какого тренера Зарема хотела видеть в "Спартаке"

Фото сайт "Спартака"

Журналист Нобель Арустамян узнал, кандидатуру какого тренера лоббировала Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна.

По информации инсайдера, это наставник "Лацио" Симоне Индзаги. Также ей нравился вариант с приглашением Паулу Фонсеки.

В итоге руководство "красно-белых" отдало предпочтение португальцу Рую Витории.

Зареме произошедшее не понравилось, и она покинула совет директоров "Спартака" спустя 18 дней после вступления в него.

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