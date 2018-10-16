Стало известно, какой европейский клуб хочет подписать Усэйна Болта

Теги валеттаусэйн болтсентрал коуст маринерз

Стало известно, какой европейский клуб хочет подписать Усэйна Болта

Стало известно, какой европейский клуб хочет подписать легендарного легкоатлета Усэйна Болта, который сейчас выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз".

По данным ESPN, в услугах 32-летнего ямайца заинтересована "Валетта", которая является действующим чемпионом Мальты.

Позднее информацию о притязаниях клуба на Болта подтвердил его управляющий директор Гасстон Слимен.

Напомним, что речь идёт о двухлетнем контракте с восьмикратным олимпийским чемпионом. | http://soccernews.ru

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