Стало известно, какой европейский клуб хочет подписать Усэйна Болта
Стало известно, какой европейский клуб хочет подписать легендарного легкоатлета Усэйна Болта, который сейчас выступает за австралийский "Сентрал Коуст Маринерз".
По данным ESPN, в услугах 32-летнего ямайца заинтересована "Валетта", которая является действующим чемпионом Мальты.
Позднее информацию о притязаниях клуба на Болта подтвердил его управляющий директор Гасстон Слимен.
Напомним, что речь идёт о двухлетнем контракте с восьмикратным олимпийским чемпионом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хайбернианс
|14
|34
|2
|Гзира Юнайтед
|14
|32
|3
|Валетта
|14
|31
|4
|Хамрун Спартанс
|14
|26
|5
|Слиема Уондерерс
|14
|25
|6
|Биркиркара
|14
|25
|7
|Балзан Ютс ФК
|14
|24
|8
|Сент-Эндрюс Люксол СК
|14
|17
|9
|Флориана
|14
|16
|10
|Тарксьен Рейнбоуз
|14
|16
|11
|Моста ФК
|14
|12
|12
|Пиета Хотспурс ФК
|14
|10
|13
|Сенглеа Атлетик ФК
|14
|7
|14
|Корми
|14
|4