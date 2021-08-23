Стало известно, какой канал будет транслировать матчи сборной России с Хорватией и Кипром

"Первый" канал объявил о том, что будет показывать матчи квалификации ЧМ-2022 сборной России против Хорватии и Кипра.

Матч с Хорватией, который состоится 1 сентября в Москве, начнется в 21:45 (мск).

Гостевая игра против Кипра будет транслироваться 4 сентября в 19:00 (мск).

После трех туров Россия занимает в своей группе второе место, уступая хорватам только по дополнительным показателям.

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