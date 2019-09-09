Стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы

1 Теги манчестер юнайтедпсжреал мадридатлетико мадридманчестер сити

Стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы

CIES Football Observatory на официальном сайте опубликовал список европейских команд, которые тратят больше всего на трансферы.

Больше всего на покупку игроков ушло у "Манчестер Сити". Клуб потратил на трансферы футболистов - 1 миллиард евро. Вторым по данному показателю стал ПСЖ, вложивший 913 миллионов евро. Третьим стал "Реал", затративший 902 миллиона евро.

Топ-10 выглядит так:

1. "Манчестер Сити" (Англия) - € 1014 млн
2. ПСЖ (Франция) - € 913 млн
3. "Реал" (Испания) - € 902 млн
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - € 751 млн
5. "Ювентус" (Италия) - € 719 млн
6. "Барселона" (Испания) - € 697 млн
7. "Ливерпуль" (Англия) - € 639 млн
8. "Челси" (Англия) - € 561 млн
9. "Атлетико" (Испания) - € 550 млн
10. "Арсенал" (Англия) - € 498 млн.

А еще: Сын Райта-Филлипса заключил контракт с "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Манчестер Сити и ПСЖ надо давно выгнать из Лиги Чемпионов, но трусливый УЕФА конечно этого не сделает!

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4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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