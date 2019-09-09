Стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы

CIES Football Observatory на официальном сайте опубликовал список европейских команд, которые тратят больше всего на трансферы.



Больше всего на покупку игроков ушло у "Манчестер Сити". Клуб потратил на трансферы футболистов - 1 миллиард евро. Вторым по данному показателю стал ПСЖ, вложивший 913 миллионов евро. Третьим стал "Реал", затративший 902 миллиона евро.



Топ-10 выглядит так:



1. "Манчестер Сити" (Англия) - € 1014 млн

2. ПСЖ (Франция) - € 913 млн

3. "Реал" (Испания) - € 902 млн

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - € 751 млн

5. "Ювентус" (Италия) - € 719 млн

6. "Барселона" (Испания) - € 697 млн

7. "Ливерпуль" (Англия) - € 639 млн

8. "Челси" (Англия) - € 561 млн

9. "Атлетико" (Испания) - € 550 млн

10. "Арсенал" (Англия) - € 498 млн.

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