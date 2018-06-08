Стало известно, какой клуб заменит "Амкар" в следующем сезоне в РФПЛ

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Стало известно, какой клуб заменит "Амкар" в следующем сезоне в РФПЛ

Российские СМИ сообщают, что "Анжи" в следующем сезоне заменит "Амкар" в чемпионате России.

Напомним, что "Анжи" в стыковых играх за право выступать в РФПЛ проиграл "Енисею".

Ранее футбольный агент Нестеров сообщил о том, что "Амкар" прекратил свое существование. | http://soccernews.ru

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