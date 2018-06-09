Стало известно, какой клуб заменит "Тосно" в матче за Суперкубок России

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Стало известно, какой клуб заменит "Тосно" в матче за Суперкубок России

Стало известно, какой клуб заменит прекративший существование "Тосно" в матче за Суперкубок России.

Как сообщают российские СМИ, соперником чемпиона страны "Локомотива" станет занявший второе место в первенстве ЦСКА. Такие правила прописаны в регламенте РФС.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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