Стало известно, какой клуб заменит "Тосно" в матче за Суперкубок России

Стало известно, какой клуб заменит прекративший существование "Тосно" в матче за Суперкубок России.

Как сообщают российские СМИ, соперником чемпиона страны "Локомотива" станет занявший второе место в первенстве ЦСКА. Такие правила прописаны в регламенте РФС.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. | http://soccernews.ru