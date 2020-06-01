Стало известно, какой контракт "Арсенал" готов предложить Обмамеянгу

"Арсенал" планирует продлить контракт с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. Стороны ведут переговоры о новом соглашении. Об этом пишет в твиттере журналист Никола Скира.

По данным источника, "канониры" предлагают 30-летнему игрока продлить контракт до 2023 года с окладом в 12 миллионов евро за сезон.

Нынешний контракт рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Обамеянга - 56,4 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок участвовал в 32 матчах, забив 20 голов и сделав 1 голевую передачу.

Не пропустите: Год Давида Луиза в "Арсенале" обошелся клубу в 27 млн евро | http://soccernews.ru