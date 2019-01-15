Стало известно, какой контракт "Ювентус" готов предложить Модричу

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в покупке хавбека "Реала" Луки Модрича.

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" готова предложить 33-летнему хорвату соглашение на три года с опцией продления еще на сезон.

Договор Модрича с "Реалом" истекает в 2020 году и игрок отказался продлевать его.

Напомним, что Модрич в прошлом году стал обладателем "Золотого мяча".

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