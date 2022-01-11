Стало известно, какой номер Смолов возьмет в московском "Динамо"
Фото: инстаграм Смолова\Автор неизвестен
Стало известно, какой игровой номер возьмет в московском "Динамо" форвард сборной России и "Локомотива" Федор Смолов после вероятного трансфера.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, нападающий взял 40-й игровой номер, так как 9-й уже занят Клинтоном Н’Жи.
Отметим, что Смолов начинал карьеру в московском клубе именно под этим номером. Он играл под ним за "Динамо" в период с 2006 по 2009 годы.
В нынешнем сезоне Смолов забил семь голов в 22 матчах во всех турнирах за "Локомотив".
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