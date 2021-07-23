Стало известно, какой номер возьмет Санчо в "Манчестер Юнайтед"

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Стало известно, какой номер возьмет Санчо в "Манчестер Юнайтед"Фото: сайт "МЮ"/Автор неизвестен

Сегодня "Манчестер Юнайтед" официально презентовал Джейдона Санчо в качестве своего игрока.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, полузащитник сборной Англии будет играть в "МЮ" под 25-м номером, а Эдинсон Кавани сохранит за собой легендарную 7-ку.

Напомним, что переход Санчо обошелся "Юнайтед" в 85 миллионов евро без учета бонусов. Игрок подписал соглашение с клубом до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

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