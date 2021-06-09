Стало известно, какой штраф заплатят английские клубы вступившие с Суперлигу

Теги суперлига (европейская)

Стало известно, какой штраф заплатят английские клубы вступившие с СуперлигуКак сообщает Sky Sports, стало известно, какое наказание понесут английские клубы, принявшие участие в создании европейской Суперлиги.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" заплатят примерно по 3,5 млн фунтов штрафа. О таком решении Премьер-лига объявит сегодня.

Также источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что для этих клубов будут введены специальные наказания, которые на команды наложат в случае повторения ситуации с Суперлигой. В частности, за это с клубов смогут снять 30 очков в АПЛ, а также оштрафовать на 20 млн фунтов.

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