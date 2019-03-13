Стало известно, какую оценку France Football поставил Роналду за матч с "Атлетико"

Стало известно, какую оценку журнал France Football поставил нападающему Криштиану Роналду за ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Атлетико".

В пресс-релизе издания указано, что португалец удостоился наивысшей оценки - 10.

Другие игроки "Ювентуса" получили следующие оценки: Миралем Пьянич - 9, Блез Матюиди и Федерико Бернардески - 8, Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини - 7, Марио Манджукич, Эмре Джан, Жоау Канселу и Леонардо Спинаццола - 6, Войцех Щесны - 5.

Что касается футболистов "Атлетико", то их баллы, ожидаемо, низкие: Диего Годин и Коке - 5, Ян Облак, Сантьяго Ариас, Хосе Мария Хименес, Сауль Ньигес и Родри - 4, Хуанфран, Тома Лемар, Антуан Гризманн и Альваро Мората - 3.

Напомним, что Роналду оформил хет-трик в матче с "матрасниками" и это позволило "Ювентусу" пройти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru