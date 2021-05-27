Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин

Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин ожидает операцию в институте пластической хирургии и косметологии.

Как сообщает "Матч ТВ", 30-летний россиянин перенесет септопластику - операцию по исправлению носовой перегородки.

Отмечается, что Кокорин пробудет неделю в стационаре, а затем еще месяц будет находиться под наблюдением хирурга.

"Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. Он принял участие только в 4 играх.

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