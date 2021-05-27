Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин
Фото твиттер "Фиорентины"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин ожидает операцию в институте пластической хирургии и косметологии.
Как сообщает "Матч ТВ", 30-летний россиянин перенесет септопластику - операцию по исправлению носовой перегородки.
Отмечается, что Кокорин пробудет неделю в стационаре, а затем еще месяц будет находиться под наблюдением хирурга.
"Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. Он принял участие только в 4 играх.
Читайте также: Зарема высказалась о переходе Кокорина в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера команды
-
"Барселона" предлагает Месси 10-летний контракт
-
"Нижний Новгород" подтвердил интерес к Глушакову
-
Зидан ждет приглашения от сборной Франции
-
1
СМИ: Роналду попрощался с футболистами "Ювентуса"
-
Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин
-
Симоне Индзаги близок к назначению в "Интер"
-
"Ахмат" прокомментировал драку в Грозном
-
Семин оценил работу судей в РПЛ
-
2
УЕФА может изменить формат проведения полуфиналов Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Сульшером
-
В "Локомотиве" отреагировали на драку в Грозном
-
Варан попрощался с Зиданом
-
Черчесов сказал сроки восстановления травмированных игроков сборной России
-
"Интер" надеется подписать контракт с Симоне Индзаги
-
Йонас Хофманн может продолжить карьеру в Англии
-
Марк ван Боммел возглавит "Вольфсбург"
-
Стало известно, сколько потерял Зидан уйдя из "Реала" до истечения контракта
-
Кокорин выложил фото из больницы
-
Де Хеа прокомментировал проигрыш в финале Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17