Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин

Теги фиорентинаалександр кокорин

Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин Фото твиттер "Фиорентины"

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин ожидает операцию в институте пластической хирургии и косметологии.

Как сообщает "Матч ТВ", 30-летний россиянин перенесет септопластику - операцию по исправлению носовой перегородки.

Отмечается, что Кокорин пробудет неделю в стационаре, а затем еще месяц будет находиться под наблюдением хирурга.

"Фиорентина" приобрела Кокорина минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. Он принял участие только в 4 играх.

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