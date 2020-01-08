Стало известно, какую роль для Нюбеля приготовила "Бавария"

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Стало известно, какую роль для Нюбеля приготовила "Бавария"

Голкипер Александр Нюбель, который летом присоединится к "Баварии", станет сменщиком Мануэля Нойера.

Как сообщает Sport1, основным вратарем команды останется Мануэль Нойер, а роль второго вратаря будет предоставлена Нюбелю.

Таким образом, "Баварию" может покинуть Свен Ульрайх, который не намерен становиться третьим голкипером в клубе.

Напомним, что Нюбель уже подписал контракт с "Баварией", однако до конца сезона она будет выступать за "Шальке".

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