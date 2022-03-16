Стало известно, какую сумму нужно будет заплатить за Тчуамени

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Стало известно, какую сумму нужно будет заплатить за Тчуамени

Фото: инстаграм Тчуамени\Автор неизвестен

Стало известно, в какую сумму обойдется мадридскому "Реалу" трансфер французского опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени грядущим летом.

Как сообщает инсайдер Родриго Фаес, данный переход обойдется королевскому клубу в 50 миллионов евро.

По информации источника, сам француз согласен на переход в стан "Реала" и будет рад такой возможности.

Ранее сообщалось, что в нем также заинтересован лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Тчуамени сыграл в 26 матчах "Монако" в Лиге 1, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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