Стало известно, какую сумму нужно будет заплатить за Тчуамени
Фото: инстаграм Тчуамени\Автор неизвестен
Стало известно, в какую сумму обойдется мадридскому "Реалу" трансфер французского опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени грядущим летом.
Как сообщает инсайдер Родриго Фаес, данный переход обойдется королевскому клубу в 50 миллионов евро.
По информации источника, сам француз согласен на переход в стан "Реала" и будет рад такой возможности.
Ранее сообщалось, что в нем также заинтересован лондонский "Челси".
В нынешнем сезоне Тчуамени сыграл в 26 матчах "Монако" в Лиге 1, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.
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|Атлетико Мадрид
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|4
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|Валенсия
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|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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|20
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