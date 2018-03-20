Стало известно, какую сумму получит победитель РФПЛ

Теги сергей прядкинпремьер-лига

Стало известно, какую сумму получит победитель РФПЛПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, какую сумму за победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги получит чемпион.

"Сколько получит чемпион за победу в турнире РФПЛ? Совсем точную сумму назвать не могу, где-то в около шести миллионов долларов", - приводит слова руководителя Премьер-Лиги sports.ru.

Напомним, Луис Адриано высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне. | soccernews.ru

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