Стало известно, какую сумму получит победитель РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, какую сумму за победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги получит чемпион.

"Сколько получит чемпион за победу в турнире РФПЛ? Совсем точную сумму назвать не могу, где-то в около шести миллионов долларов", - приводит слова руководителя Премьер-Лиги sports.ru.

Напомним, Луис Адриано высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне. | soccernews.ru