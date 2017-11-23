Стало известно, какую сумму потеряет "Атлетико", в случае своего невыхода в плей-офф Лиги Чемпионов

Стало известно, какую сумму потеряет мадридский "Атлетико" в случае своего невыхода в плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям AS, бюджет "матрасников" не досчитается 30-ти миллионов евро, если в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов команда не сможет обыграть лондонский "Челси", а азербайджанский "Карабах" - отобрать очки у итальянской "Ромы".

Напомним, вчера "Атлетико" обыграл "Рому". | soccernews.ru