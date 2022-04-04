Стало известно, какую травму получил Джикия в матче с "Локомотивом"

Фото: твиттер Джикии\Автор неизвестен

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о травме защитника Георгия Джикии, которую он получил в матче с "Локомотивом" (0:1).

"По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Он какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч.

Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором", – сказал Зеленов.

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