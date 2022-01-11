Стало известно, какую задачу ставили перед Винисиусом в начале сезона

Теги реал мадридвинисиус жуниор

Стало известно, какую задачу ставили перед Винисиусом в начале сезона

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор уже перевыполнил свою индивидуальную задачу на нынешний сезона по количеству забитых голов, сообщает инсайдер издания Marca Марио Кортегана.

По информации источника, тренерский штаб королевского клуба, который работает над индивидуальной подготовкой футболистов, ставил перед бразильцем задачу забить 12 голов во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Винисиус забил уже 14 голов, из которых 12 в рамках чемпионата Испании.

Ранее он стал самым дорогим футболистом мира по версии CIES.

Также не пропустите: "Рома" заинтересована в подписании Жиго. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какой номер Смолов возьмет в московском "Динамо"

Стало известно, какой номер Смолов возьмет в московском "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов