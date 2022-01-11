Стало известно, какую задачу ставили перед Винисиусом в начале сезона

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор уже перевыполнил свою индивидуальную задачу на нынешний сезона по количеству забитых голов, сообщает инсайдер издания Marca Марио Кортегана.

По информации источника, тренерский штаб королевского клуба, который работает над индивидуальной подготовкой футболистов, ставил перед бразильцем задачу забить 12 голов во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Винисиус забил уже 14 голов, из которых 12 в рамках чемпионата Испании.

Ранее он стал самым дорогим футболистом мира по версии CIES.

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