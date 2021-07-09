Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу

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СМИ узнали финансовые детали предложения лондонского "Арсенала" бывшему капитану "Реала" Серхио Рамосу.

По информации Goal.com, "канониры" были готовы платить испанскому защитнику 17 миллионов евро в год по условиям контракта по схеме "2+1".

В итоге 35-летний футболист заключил с ПСЖ соглашение на два сезона с окладом 12 миллионов + бонусы.

Рамос выбрал менее выгодное предложение из-за неучастия "Арсенала" в Лиге Чемпионов.

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