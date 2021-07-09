Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
Фото сайт ПСЖ
СМИ узнали финансовые детали предложения лондонского "Арсенала" бывшему капитану "Реала" Серхио Рамосу.
По информации Goal.com, "канониры" были готовы платить испанскому защитнику 17 миллионов евро в год по условиям контракта по схеме "2+1".
В итоге 35-летний футболист заключил с ПСЖ соглашение на два сезона с окладом 12 миллионов + бонусы.
Рамос выбрал менее выгодное предложение из-за неучастия "Арсенала" в Лиге Чемпионов.
Не пропустите: Президент "ПСЖ" прокомментировал подписание Рамоса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
Лента новостей
-
Куман высказался о будущем Гризманна
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
-
В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
-
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта
-
Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
-
1
Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
-
Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"
-
Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова
-
Арустамян назвал единственный клуб, который ведёт переговоры о трансфере Влашича
-
Марио Фернандес объяснил, почему не разговаривает на русском языке
-
Хабиб дал прогноз на финал Евро-2020
-
Черчесов отказался от огромной неустойки от РФС
-
Помощник Витории охарактеризовал тренера "Спартака" тремя словами
-
Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе "Бетиса"
-
"Барселона" взяла в аренду австрийского таланта
-
Дзюба попрощался с Черчесовым
-
Кокорин на 10 дней раньше вышел из отпуска: названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18