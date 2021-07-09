Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу

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Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу

Фото сайт ПСЖ

СМИ узнали финансовые детали предложения лондонского "Арсенала" бывшему капитану "Реала" Серхио Рамосу.

По информации Goal.com, "канониры" были готовы платить испанскому защитнику 17 миллионов евро в год по условиям контракта по схеме "2+1".

В итоге 35-летний футболист заключил с ПСЖ соглашение на два сезона с окладом 12 миллионов + бонусы.

Рамос выбрал менее выгодное предложение из-за неучастия "Арсенала" в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Президент "ПСЖ" прокомментировал подписание Рамоса. | http://soccernews.ru
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