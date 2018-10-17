Стало известно, какую зарплату "Челси" готовит для Азара

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Стало известно, какую зарплату "Челси" готовит для АзараЛондонский "Челси" намерен предложить своему вингеру Эдену Азару продлить действующий контракт, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "аристократы" планируют увеличить оклад 27-летнему бельгийцу до 18-ти миллионов евро за сезон. На "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что этой суммы хватит, дабы удержать игрока в свои рядах.

В "Челси" Азар перебрался летом 2012-го года из "Лилля". С тех пор в составе "синих" он сыграл 310 матчей, забил 97 мячей и отдал 78 результативных передач.

Напомним, "Челси" нацелился на итальянского таланта. | soccernews.ru

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