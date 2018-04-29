Стало известно, какую зарплату "Локомотив" предлагает Балотелли

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Стало известно, какую зарплату "Локомотив" предлагает Балотелли

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян подтвердил, что "Локомотив" ведёт переговоры о переходе форварда "Ниццы" Марио Балотелли.

"Это правда, что Марио в сфере интересов "Локомотива". Первые контакты между "железнодорожниками" и агентом футболиста Мино Райолой были ещё зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с "Ниццей". "Локомотив" предлагает Марио довольно высокую зарплату - в районе четырёх миллионов евро в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что "Локомотив" и Балотелли продолжат общение между собой" - сказал Арустамян.

Напомним, что летом Балотелли станет свободным агентом, поэтому "Локомотив" может заполучить его бесплатно. 

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