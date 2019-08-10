Стало известно, какую зарплату "Наполи" готов платить Икарди

"Наполи" все еще заинтересован в покупке форварда "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает AS, неаполитанцы готовы платить аргентинцу 10 миллионов евро за сезон. Напомним, что интерес к игроку также проявляет "Ювентус".

Контракт Икарди с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Икарди 17 забитых мячей и 5 ассистов в 37 играх.

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