Стало известно, какую зарплату "Наполи" готов платить Икарди

Теги наполимауро икардиинтер милан

Стало известно, какую зарплату "Наполи" готов платить Икарди

"Наполи" все еще заинтересован в покупке форварда "Интера" Мауро Икарди.

Как сообщает AS, неаполитанцы готовы платить аргентинцу 10 миллионов евро за сезон. Напомним, что интерес к игроку также проявляет "Ювентус".

Контракт Икарди с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Икарди 17 забитых мячей и 5 ассистов в 37 играх.

Читайте также: Лукаку забрал игровой номер у Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов