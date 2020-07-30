Стало известно, какую зарплату предлагал "Сочи" Кокорину

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Стало известно, какую зарплату предлагал "Сочи" Кокорину

Форвард Александр Кокорин вчера, 29 июля, встретился с генеральным директором "Сочи" Дмитрием Рубашко. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, на встрече руководитель клуба предложил футболисту контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро плюс бонусы на такую же сумму. Футболист отклонил данное предложение. Нападающий готовится перейти в "Спартак".

Ранее сообщалось, что Кокорин уже стал игроком московского клуба, заключив контракт до 2023 года.

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