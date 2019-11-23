Стало известно, какую зарплату ПСЖ готов предложить Мбаппе
ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Об этом в своем твиттере написал журналист Николо Скира.
По данным источника, парижский клуб готов предложить французу 5-летний контракт с окладом 30 миллионов евро в год плюс бонусы.
Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ начнет переговоры.
Ранее сообщалось, что на форварда претендует "Ювентус".
В этом сезоне футболист участвовал в 11 матчах Лиги 1, забив 9 голов и сделав 4 ассиста. Его контракт рассчитан до 2022 года. ПСЖ - лидер чемпионата Франции.
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