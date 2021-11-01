Стало известно, какую зарплату "Тоттенхэм" предложил Конте

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Стало известно о деталях соглашения, которое "Тоттенхэм" предложил итальянскому тренеру Антонио Конте.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" предложили экс-тренеру "Интера", "Челси" и "Ювентуса" контракт с окладом в размере 15,5 миллионов фунтов в год.

Отмечается, что первое тренировочное занятие в новом клубе Конте сможет провести уже завтра.

Сообщается, что задачей Конте в "Тоттенхэме" будет играть в более смелый футбола, нежели клуб играл при Жозе Моуринью и Нуну Эшпириту Санту.

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