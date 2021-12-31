Стало известно, какую зарплату требовал Дембеле у "Барселоны"

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Будущее французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле остается неопределенным. Переговоры о продлении контракта француза с каталонским клубом зашли в тупик, сообщают испанские СМИ.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Дембеле потребовал ежегодную зарплату у "Барсы" в размере 43 миллионов евро, а также бонус в размере 5 миллионов за победу в Лиге чемпионов и 2 миллиона за победу в Ла Лиге.

Нынешнее соглашение Дембеле с "сине-гранатовыми" рассчитано до конца текущего сезона. Сообщалось, что игрок уже имеет предварительную договоренность с "Ювентусом" о летнем переходе.

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