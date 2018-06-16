Стало известно, какую зарплату "Ювентус" предлагает Головину

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Стало известно, какую зарплату "Ювентус" предлагает Головину

СМИ узнали, какую зарплату "Ювентус" предлагает полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

Как сообщает Sport Mediaset, в случае перехода в туринский клуб 22-летний хавбек будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Напомним, что на Головина также претендуют "Барселона", "Арсенал" и "Монако".

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