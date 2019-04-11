Стало известно, кем "Манчестер Юнайтед" заменит Эрреру

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Стало известно, кем "Манчестер Юнайтед" заменит Эрреру

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для полузащитника Андера Эрреры, который уже согласовал переход в ПСЖ.

Как сообщает Evening Standard, "красные дьяволы" нацелились на хавбека "Эвертона" Идрисса Гуйе.

29-летний сенегалец в январе мог оказаться в ПСЖ, но "Эвертон" в последний момент заблокировал сделку.

В текущем сезоне Гуйе сыграл за "ирисок" 30 матчей и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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