Стало известно, когда Абель Эрнандес перейдёт в ЦСКА

Стало известно, когда бывший нападающий "Халл Сити" Абель Эрнандес перейдёт в московский ЦСКА.

"ЦСКА увеличил своё официальное предложение, предложил больше денег, чем изначально. Мы приняли это предложение. На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы поставить подпись под контрактом с ЦСКА" - сказал агент футболиста Пабло Бентанкур.

Напомним, что 27-летний уругваец является свободным агентом, поэтому достанется ЦСКА бесплатно.

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