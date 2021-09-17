Стало известно, когда Агуэро дебютирует за "Барселону"

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Стало известно, когда Агуэро дебютирует за "Барселону"Фото: инстаграм Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро вскоре сможет совершить дебют за каталонский клуб.

Как сообщает журналист Рожер Торелло,  Агуэро сможет впервые сыграть в сине-гранатовой футболке в конце октября в игре против "Райо" или "Алавеса".

По информации источника, аргентинский форвард чувствует себя все лучше и лучше с каждым новым днём. Он восстанавливается хорошими темпами.

Напомним, что Агуэро перешел в "Барселону" прошедшим летом на правах свободного агента из "Манчестер Сити".

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