Стало известно, когда Альфонсо Дэвис сможет играть

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис близок к возвращению в строй, сообщает Kicker.

Напомним, что канадский фулбек травмировал голеностоп 24 октября и уже полтора месяца находится в лазарете.

Однако уже на следующей неделе 20-летний футболист может вернуться на поле и сыграть с "Локомотивом" в Лиге Чемпионов.

"Бавария" примет "железнодорожников" в среду, 9 декабря, в 23:00 по московскому времени.

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