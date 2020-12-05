Стало известно, когда Альфонсо Дэвис сможет играть

Теги бавария мюнхенальфонсо дэвислокомотив москва

Стало известно, когда Альфонсо Дэвис сможет играть

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис близок к возвращению в строй, сообщает Kicker.

Напомним, что канадский фулбек травмировал голеностоп 24 октября и уже полтора месяца находится в лазарете.

Однако уже на следующей неделе 20-летний футболист может вернуться на поле и сыграть с "Локомотивом" в Лиге Чемпионов.

"Бавария" примет "железнодорожников" в среду, 9 декабря, в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: Флик рассказал о сроках возвращения Киммиха. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева

"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов