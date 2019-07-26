Стало известно, когда Асенсио будет прооперирован

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Стало известно, когда Асенсио будет прооперирован

Вингер мадридского "Реала" Марко Асенсио готовится к операции в связи с серьёзной травмой колена, полученной в ночь на вторник.

Как сообщает AS, хирургическое вмешательство пройдёт в начале следующей недели. Точная дата пока не называется.

Напомним, что у Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Сроки восстановления футболиста станут известны после операции. Ожидается, что они составят 6-9 месяцев.

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